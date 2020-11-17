Россия осудила попытки ущемления права постоянных членов СБ ООН на вето

Москва считает неприемлемыми попытки ущемления прав постоянных членов СБ ООН, заявила заместитель постпреда России при организации Анна Евстигнеева на заседании Генассамблеи.

Россия выступила за «придание» Совбезу «более представительного характера, прежде всего, за счет развивающихся государств Африки, Азии и Латинской Америки». Подчеркивается, что количество мест Африки в СБ не соответствует ни современной роли континента, ни числу африканских государств. Однако расширение не должно помешать СБ «эффективно и оперативно реагировать на вызовы». Россия считает, что «оптимальный численный состав не должен превышать «чуть более 20» членов», передает РИА «Новости».

Евстигнеева подчеркнула, что для Москвы «неприемлемы любые идеи, ведущие к ущемлению прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето», который неоднократно избавлял ООН «от ассоциирования с сомнительными авантюрами». Москва готова рассмотреть любой разумный вариант расширения СБ, в том числе «промежуточное решение», если то будет носить компромиссный характер и опираться на широкое согласие в организации.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал Совбез ООН, заявив, что орган не вырабатывает полезные решения. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказывал о возможных сценариях реформы Совета Безопасности. Глава российского государства Владимир Путин заявил, что созданный с появлением ООН послевоенный мировой порядок должен сохраняться, но при этом сама организация не должна костенеть.