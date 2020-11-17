Кадыров велел заменить изображения героев Marvel национальными героями Чечни Синоптики рассказали о погоде в столице 17 ноября 2020, 06:08 Текст: Антон Антонов

Москвичей ожидает переменная облачность, сообщают синоптики. Днем в Москве от трех до одного градуса мороза, ночью похолодает до минус шести градусов. В Подмосковье днем температура опустится до минус шести градусов, ночью – до девяти градусов мороза. Скорость юго-восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 765 мм ртутного столба, передает ТАСС.

