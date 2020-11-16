Трамп и Байден оценили новости о второй американской вакцине В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia 16 ноября 2020, 19:48 Текст: Абдулла Шакиров

Офис авиакомпании Armenia в Ереване ограбили на крупную сумму денег, сообщили местные СМИ. Грабители вскрыли замок кабинета директора и забрали деньги. Уточняется, что сообщение об ограблении поступило в отделение полиции 15 ноября в 10.41 (9.41 мск) от заместителя директора авиакомпании. Обстоятельства произошедшего уточняются, передает Sputnik Армения. В Ереване несколько дней проходят акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье «организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка», максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.

