Полуфиналисты «Цифрового прорыва» представили решения для цифровизации СЗФО

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16 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 16:16  |  vz.ru
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Мировой кризис лишил российский газ будущих конкурентов

Для СПГ наступают тяжелые времена REUTERS/Issei Kato
Ситуация на мировом газовом рынке может измениться в ближайшие годы в пользу российского трубопроводного газа. Это вызвано тем, что за весь 2020 год не было принято ни одного решения об инвестициях в проекты сжиженного природного газа. Любопытно, что пандемия здесь не главная причина. Стоит ли хоронить СПГ как главного конкурента России на рынке газа? Подробности...
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

В России Полада Бюль-Бюль оглы больше знают как певца, чем как дипломата Владимир Астапкович/РИА «Новости»
Легендарный советский певец, ныне – азербайджанский дипломат, посол в Москве Полад Бюль-Бюль оглы получил выговор с самого верха – из окружения президента Алиева. Поводом стало легкомысленное отношение посла к гибели в Армении российского Ми-24. Осложнит ли скандал отношения Москвы и Баку и будет ли он стоить бывшему артисту дипломатической карьеры? Подробности...
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Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

Израильский барражирующий боеприпас Harop стал одним из главных инструментов, обеспечивших победу Азербайджана UIG/Aviation-images/ТАСС
Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Чего ждать России от нового президента Молдавии

Санду пообещала построить прагматичный диалог с Россией VALENTYN OGIRENKO/Reuters
Второй тур президентских выборов в Молдавии завершился успехом Майи Санду – экс-премьер-министра страны и лидера прозападной политической силы. При этом действующий президент Игорь Додон хотя и поздравил соперницу с победой, все же заявил о планах оспорить итоги выборов в суде. В чем заключаются причины поражения Додона и на что сможет рассчитывать Россия в отношениях с новоизбранным президентом Молдавии?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл

Сергей Лукьяненко, писатель
И не думайте, что можно убежать куда-то. Король Гугл смотрит на вас в микроскоп. Вы же любили киберпанк? Корпорации, люди-винтики в социальном механизме. У каждого розетка в черепе. Подробности...

Москва должна извлечь выгоду из отношения Байдена к Турции

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Байден сделает все возможное, чтобы оторвать Турцию от России. Вообще, для Байдена Иран и Россия – это главные мишени. Новый президент США однозначно сосредоточит усилия на том, чтобы вернуть Анкару в лоно НАТО. Подробности...

Что России делать с Эрдоганом

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Излишняя самоуверенность в отношении Турции является ошибочной, потому что станет повторением политики европейцев в отношении этой страны. Но и бороться с Турцией на всех направлениях, стремиться к ее уничтожению совершенно не нужно. Подробности...
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Женщина преградила Байдену путь к власти

Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Полуфиналисты «Цифрового прорыва» представили решения для цифровизации СЗФО

    16 ноября 2020, 14:51

    Текст: Евгения Шестак

    В Северо-Западном федеральном округе завершился региональный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», в рамках которого команды представили решения для цифровизации региона и развития бизнеса.

    Конкурс «Цифровой прорыв» – это флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках восьмого полуфинального онлайн-хакатона команды представили 120 IT-решений, которые помогут региональным властям оперативно реагировать на нештатные ситуации и защищать свои данные, а бизнесу – повышать уровень клиентского сервиса и оптимизировать процессы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

    27 команд-победителей разделили между собой призовой фонд в размере порядка 3 миллионов рублей и получили приглашения в финал конкурса. В соревновании приняли участие 168 команд IT-специалистов из 68 регионов России. 

    «Заключительный полуфинальный хакатон в СЗФО побил все рекорды регионального этапа по количеству команд-участников и по числу полученных решений. Больше всего победителей было из Санкт-Петербурга (30 человек), а также из Москвы, Татарстана, Калининградской области и Чеченской Республики. 45 команд, вошедших в шорт-лист, отправятся в финал конкурса, который состоится с 27 по 29 ноября. Там лучшие команды «Цифрового прорыва» сразятся за главный приз. Учитывая уровень команд, это точно будет самое зрелищное IT-событие этого года», – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    За 48 часов каждой команде предстояло создать рабочий прототип цифрового продукта. Им дистанционно помогали трекеры, IT и бизнес-эксперты. Участники могли выбрать один из девяти кейсов от госструктур регионов СЗФО и крупнейших российских корпораций. Среди направлений задач – кибербезопасность, анализ больших данных, искусственный интеллект и машинное обучение, технологии в сфере образования, digital и чат-боты.

    «Хакатон в Северо-Западном IT-хабе стал настоящей кульминацией полуфинального этапа. Мы получили сильнейшие решения. Многие из них – связаны с искусственным интеллектом, большими данными и предиктивной аналитикой. Это демонстрирует яркий тренд цифровой трансформации: как представители бизнес-сообщества, так и госструктур при принятии управленческих решений все чаще опираются на данные и аналитику. Ярчайшее подтверждение того, что данные становятся новой нефтью. И здесь, на «Цифровом прорыве» мы отслеживаем эти тренды и развиваем у специалистов самые актуальные IT-навыки: помогаем формировать команды, которые будут развивать российскую индустрию в ближайшие годы», – прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

    Часть полученных решений поможет сделать российские города безопаснее. Участники создали технологии, которые смогут анализировать обращения граждан в госорганы и выявлять сообщения о ситуациях, требующих немедленного вмешательства – ДТП, пожарах, авариях в жилых домах или на производствах. Такую задачу поставил Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга. Команды также разработали единые требования к обеспечению кибербезопасности органов исполнительной власти Калининградской области. Решения помогут обеспечить  централизованную защиту данных и критически важной инфраструктуры правительственных объектов.

    Ряд решений связан с развитием кадров. Для Калининградской области специалисты представили системы на базе анализа больших данных, позволяющие управлять трудовыми ресурсами региона и бороться с безработицей. Также участники хакатона создали алгоритмы, которые на основе анализа данных выявляют, какие цифровые компетенции будут востребованы на рынке труда в ближайшем будущем – задача от ПАО Сбербанк. А для ПАО «Россети» команды создали онлайн-тренажеры, которые позволят не прерывать процесс обучения сотрудников работе с новыми цифровыми подстанциями во время пандемии.

    Специалисты разработали чат-ботов, которые смогут самостоятельно консультировать абонентов ПАО «Ростелеком» и ускорить обслуживание.

    «Нам удалось стать свидетелями рождения стольких интересных продуктов, идей, подходов – все участники огромные молодцы.  Мы очень надеемся, что нам удастся продолжить общение с самыми яркими участниками и после хакатона и предложить им интересные проекты и отличные условия труда. Встретимся в финале!», – прокомментировал заместитель директора центра компетенций по реализации Digital проектов ПАО «Ростелеком» Роман Хазеев.

    Для АО «Почта России» команды создали сервисы, которые позволят клиентам в пару кликов проверять на ошибки и структурировать свои базы адресов перед рассылкой корреспонденции и посылок.

    Для Газпромбанка команды разработали веб-сервисы на базе искусственного интеллекта для тестирования новых решений в сфере машинного обучения. А для Госкорпорации «Росатом» специалисты предложили умные системы, которые собирают и представляют в наглядном виде информацию, необходимую для принятия управленческих решений.

    Все три дня велась прямая трансляция из специально оборудованной медиа-студии. Более 150 тыс. зрителей наблюдали за ходом соревнования и насыщенной деловой программой. В день старта хакатона состоялся открытый круглый стол с участием первых лиц регионов СЗФО и представителей корпораций. Вместе с организаторами конкурса они обсудили актуальные направления и основные барьеры на пути цифровой трансформации федерального округа. Участники мероприятия обратили внимание на важную роль «Цифрового прорыва» в процессе подготовки кадров и поиска IT-решений для социальной сферы и бизнеса и выразили готовность сотрудничать с командами-победителями. Также в прямом эфире прошла серия мастер-классов, интервью, лекций и дискуссий об IT-бизнесе и карьере.

    Команды, которые вошли в шорт-лист полуфинала в СЗФО, отправятся в финал конкурса, запланированный на 27-29 ноября. Там вместе с лучшими специалистами регионального этапа и летнего онлайн-чемпионата для индивидуальных специалистов они поборются за главный приз. 45 команд-победителей финала попадут на Гранд-финал в Москве 7-8 декабря, где смогут представить финальные питчи своих разработок и заключить контракт о пилотировании и внедрении своего проекта или получить предложение о трудоустройстве от ведущих работодателей страны.

    Оператором конкурса «Цифровой прорыв» выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Проект реализуется при поддержке АО «Почта России», Госкорпорации «Росатом», Газпромбанка, ПАО «Россети», «Общероссийский народный фронт», ПАО «Сбербанк», «Ассоциации Больших Данных», ПАО «Ростелеком». Технологический партнер конкурса – Mail.ru Group.


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