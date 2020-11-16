Песков объяснил отсутствие единого плана ограничений по COVID в регионах

Единого комплексного плана по ограничительным мерам из-за COVID в регионах быть не может, так как динамика заболеваемости везде разная, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Динамика развития эпидемии в регионах разная. Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий. Здесь главы региона сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле сценарий, при котором другие субъекты решатся на локдаун.

Пресс-секретарь президента отметил, что «в состоянии максимальной нагрузки работает система здравоохранения всех регионов, в состоянии максимальной нагрузки работает наша промышленность, прежде всего фармацевтика, которая переживает нагрузку, которая кратно превышает обычную нагрузку, обычный спрос на продукцию нашей фармы», - констатировал пресс-секретарь президента. Песков добавил, что «принимаются точечные меры по конкретным регионам, где случаются кризисные случаи», передает ТАСС.

Он напомнил, что работает правительственный штаб, который занимается подобными вопросами.

«Но опять же, повторяю, что динамика в регионах разная, и опять же каждый губернатор сам принимает решения», – цитирует Пескова РИА «Новости».

В понедельник стало известно, что в Бурятии приостановили работу ТЦ и общепита.