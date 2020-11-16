Кибатлеты из России завоевали серебро и бронзу на чемпионате мира

13-14 ноября в Москве прошел второй чемпионат мира Cybathlon 2020, в котором приняли участие 54 команды из 21 страны мира, в том числе пять команд из России.

В отличие от Паралимпийских Игр, в чемпионате по кибатлетике соревнуются не только люди с ограничениями по здоровью, но и самые передовые технологии средств реабилитации: бионические протезы рук и ног, роботизированные коляски, экзоскелеты и нейроинтерфейсы. Трассы выстраиваются таким образом, чтобы оценить возможность применения интерфейсов и устройств для решения бытовых задач, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Российские кибатлеты соревновались в пяти дисциплинах: для участников с силовыми протезами ног (LEG), с бионическими протезами рук (ARM), в экзоскелетах (EXO), соревнование участников, использующих интерфейс «мозг-компьютер» (BCI), и участников на электрифицированных колясках (WHL).

По итогам чемпионата мира Cybathlon 2020 российская сборная вошла в пятерку лучших в мире. В своих дисциплинах команды заняли следующие места: Caterwil (WHL) с пилотом Юрием Лариным – 2-е место, Neurobotics (BCI) с пилотом Русланом Нуруллиным – 3-е место, Super Motorica (ARM) с пилотами Сергеем Бачу и Элиной Жуковой – 4-е место, Ortokosmos (LEG) c пилотом Ринатом Хусаиновым – 5-е место, ExoAtlet (EXO) с пилотом Юрием Сидоровым – 5-е место.

«Кибатлетика – это новое движение, позволяющее расширить человеческие возможности. Я уверена, что в ближайшие годы оно будет активно развиваться благодаря российским стартапам, талантливым российским инженерам, ученым и, конечно, вниманию зрителей», – заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

В этом году из-за пандемии соревнования впервые проходили в территориально-распределенном формате. Каждая команда выступала на домашней арене под контролем жюри в Цюрихе, в Швейцарии. Российская часть первенства прошла на территории Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Департамента спорта города Москвы.

«Я поздравляю кибатлетов, команды и зрителей чемпионата. В этом году наша сборная показала высокие результаты. Соревнования кибатлетов становятся не просто новым захватывающим видом спорта, но и стимулируют развитие инклюзивных, важных для общества технологий. А также – вдохновляют людей с ограниченными возможностями на самореализацию и меняют отношение к ним. В ближайшее время мы планируем зарегистрировать новый вид спорта «кибатлетика» и создать всероссийскую федерацию», – рассказал Андрей Давидюк, председатель правления Союза «Кибатлетика».

За три года развития движения кибатлетов в России Союзом «Кибатлетика» организовано 10 мероприятий по всей России.

В 2019 году движение кибатлетов было положительно оценено президентом России Владимиром Путиным во время его встречи с представителями общественности Калининградской области и были даны поручения о поддержке участия сборной России в Чемпионате мира Cybathlon 2020.