Лещенко оценил использование мата артистами на сцене

Певец Лев Лещенко считает «нонсенсом» использование ненормативной лексики артистами во время концертных выступлений.

По мнению Лещенко, современные исполнители используют мат, чтобы эпатировать публику, сделать свое произведение более выразительным, как им кажется, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я сижу, пришел на концерт и слушаю это матерное, это нормально? Ну как я могу относиться? Может быть, мы все пользуемся ненормативной лексикой, где-то в интимном кругу, если поругались с кем-то. Конечно, бывает, присутствует в нашей жизни, но в публичных вариантах это просто нонсенс», – сказал певец.

Лещенко добавил, что вопрос об использовании мата нужно задать самим певцам, попросив одновременно их представить, что их композиции слушают дети.

Ранее Лещенко оценил предложение Валерия Меладзе бойкотировать съемки в новогодних программах из-за ограничений по коронавирусу.