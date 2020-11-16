Синоптики спрогнозировали россиянам погодные аномалии Синоптики рассказали о погоде в столице 16 ноября 2020, 03:56 Текст: Антон Никитин

В понедельник синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду. По прогнозу синоптиков, в первой половине дня понедельника в столице будет 1 градус ниже ноля. К вечеру температура воздуха в Москве опустится до минус 2 градусов. Ветер прогнозируется юго-восточный, силой 3-4 м/с. На дорогах местами гололедица, следует из данных на сайте Росгидромета.

