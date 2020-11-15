Солист «Иванушек» отреагировал на призыв Меладзе бойкотировать съемки в новогодних шоу Дмитрия Хрусталева вывели из комы 15 ноября 2020, 11:37

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Телеведущего и актера Дмитрия Хрусталева вывели из искусственной комы, в которую врачи ввели его накануне, сообщила менеджер артиста Анна Трегуб. «Состояние стабильное, опасность миновала», – передает ее слова «Пятый канал». По данным СМИ, коронавирусной инфекции у ведущего «Вечернего Урганта» не обнаружено. Накануне стало известно о госпитализации Хрусталева в реанимацию в городе Сестрорецк. У него было подозрение на коронавирус.

