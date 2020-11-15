Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики рассказали о погоде в столице 15 ноября 2020, 02:59 Текст: Антон Никитин

В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду. По прогнозу синоптиков, в первой половине дня воскресенья в столице будет 1 градус выше ноля. К вечеру температура воздуха в Москве поднимется до 2 градусов тепла. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-восточный, силой 2-3 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

