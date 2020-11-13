Большая часть запасов вакцины Pfizer от COVID-19 оказалась распродана богатым странам

Компания Pfizer продала свыше 80% запасов своей вакцины от коронавируса, при этом препарат ушел в наиболее богатые страны мира, сообщают СМИ.

В закупивших вакцину странах проживает всего 14% населения Земли, это может поставить под угрозу жизни населения бедных стран, которые не смогли себе купить вакцину, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.

Сотрудник британской организации Global Justice Now Хайди Чоу заявила, что нужно разрушить монополию на вакцину, чтобы ее производством смогли заняться больше предприятий.

Ранее СМИ обращали внимание на то, что температура, при которой должна храниться разработанная компаниями Pfizer и BioNTech противокоронавирусная вакцина может стать препятствием для распространения препарата. Для перевозки вакцин придется строить дорогостоящую инфраструктуру, но не все страны смогут позволить себе это.