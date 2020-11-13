США выразили надежду на изменение позиции России по СНВ-3

Вашингтон надеется, что Москва изменит позицию по ограничению числа ядерных боеголовок в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил помощник госсекретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофер Форд.

«Оказалось, что по каким-то причинам Москве очень трудно согласиться с нами о принципе ограничения общего размера наших соответствующих ядерных арсеналов и продлить СНВ-3, чтобы дать время для переговоров о новом механизме, но мы надеемся, что это скоро изменится», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия и США практически подошли к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год, но Москва отметила, что не примет новых дополнительных условий Вашингтона.

Напомним, изначально Москва выступала за продление СНВ-3 на пять лет, предусмотренные в договоре. США в начале переговоров выступали за заключение нового соглашения, а не продление старого.

В итоге Вашингтон выразил желание продлить СНВ-3 на год, выдвинув при этом ряд условий.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что Москва и Вашингтон достигли «плато» в переговорах по ДСНВ-3. Он отметил, что США и Россия поддерживают контроль над вооружениями, хотят продлить договор о СНВ, но вопрос в условиях.

Ранее Небензя заявлял о понимании кандидатом в президенты США Джозефом Байденом необходимости продления СНВ-3.