Париж и Берлин призвали Россию открыть переходы на линии соприкосновения в Донбассе

Министерства иностранных дел Германии и Франции призвали Россию и республики Донбасса открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области.

«Мы призываем Россию и сепаратистов немедленно открыть все существующие переходы на линии соприкосновения в Донецкой области. Тысячи людей, посещающих врачей, получающих пенсионные пособия или желающих увидеть своих близких, в настоящее время лишены возможности пересекать линию соприкосновения. Конфликт не должен продолжаться за счет ущерба населению, раскол не должен расширяться», – цитирует совместное заявление ведомств РИА «Новости».

Киев в 2015 году ввел пропускной режим в Донбассе, выехать и въехать из ЛНР и ДНР можно только через украинские пункты пропуска.

Летом в Берлине состоялась встреча политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция), по итогам которой замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак заявил, что из-за позиции Киева по вопросу особого статуса Донбасса договориться не удалось.

Ранее в ЛНР и ДНР предупреждали, что не признают закон об особом статусе Донбасса, если он будет согласован Украиной с назначенными Киевом «представителями» региона.