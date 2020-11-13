Турция решила оштрафовать Google на 25,6 млн долларов

Власти Турции решили оштрафовать Google на 25,6 млн долларов за «недобросовестное поведение», сообщила газета Sabah.

По данным издания, соответствующее решение вынесло турецкое антимонопольное ведомство, передает ТАСС.

Ранее глава турецкого управления по информационным и технологиям связи (BTK) Омер Абдулла Карагезоглу сообщил в своем Twitter, что власти Турции оштрафовали Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и Periscope на 10 млн турецких лир (1,175 млн долларов) за нарушение закона, который предписывает социальным сетям регистрировать свой офис в Турции, назначать своего официального представителя в нем и хранить данные местных пользователей.

В июле парламент Турции принял закон об усилении контроля за иностранными социальными сетями. Решение обязывает иностранные компании, в частности Facebook, Twitter, Instagram, открыть местные представительства и нести ответственность за публикацию на их платформах противоправного контента. Они также должны принимать меры для пресечения распространения подобной информации.