Представители России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

В пятницу в Анкаре прошла встреча спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева и замглавы МИД Турции Седата Онала.

«В ходе встречи заместителя нашего министра Седата Онала и спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева была рассмотрена текущая ситуация в политическом процессе в контексте работы Конституционного комитета Сирии, астанинский процесс, события в Идлибе и на местах, ситуация с сирийскими беженцами и перемещенными лицами, деятельность террористической организации РПК/YPG (Рабочая партия Курдистана / Cилы самообороны сирийских курдов)», – сообщил представитель МИД Турции.

Он отметил, что по этим вопросам состоялся обмен мнениями, Турция передала российской стороне свое видение ситуации, передает РИА «Новости».

Ранее Россия выделила более 1 млрд долларов на восстановление электросетей, промышленного комплекса Сирии и другие гуманитарные цели.