«Открытую Россию» заподозрили в связи с британской нежелательной организацией

Деятельность РОО «Открытая Россия» может быть связана с британской организацией Open Russia Михаила Ходорковского, которую признали нежелательной в России, пишут СМИ.

Деятельность РОО «Открытая Россия», действующей на территории России, должна быть проверена Генпрокуратурой и министерством юстиции на предмет причастности к нежелательной организации – британской Open Russia, так как российские суды неоднократно признавали аффилированность организаций, пишет ФАН.

В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными несколько организаций. Среди них – OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия»), Open Russia Civic Movement и Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия»).

Все они были учреждены в Британии олигархом Михаилом Ходорковским. В их деятельности были усмотрены признаки попыток вмешательства во внутренние дела государства, в том числе влияния на выборный процесс

Согласно российскому законодательству, деятельность нежелательных организаций, а также участие в этой деятельности физических и юридических лиц запрещены. Издание отмечает, что, вероятно, осознавая, что беспрепятственно осуществлять работу на территории России больше нельзя, руководство «Открытой России» (ОР) решило пойти на законодательную уловку.

В феврале 2019 года было объявлено об открытии российской общественной организации «Открытая Россия» (РОО «Открытая Россия»), фактически полностью совпадающей по названию и форме с британской организацией Ходорковского. В течение месяца были созданы 48 ее региональных отделений.

После этого британский офис «Открытой России» объявил о завершении работы и самоликвидации, объяснив это стремлением «обезопасить сотрудников от преследований».

«Другими словами – план руководства состоял в том, чтобы попросту сменить юридическое лицо, руководителей и персонал и зарегистрировать его в России, оставив при этом уже привычное название», – считают в ФАН.

Таким образом, произошла ничего не меняющая рокировка, которая позволила обойти запрет на работу нежелательной организации. При этом провести регистрацию РОО «Открытая Россия» так и не удалось, однако организация продолжает действовать в форме общественного объединения без регистрации, созданного в соответствии с федеральным законом №82-ФЗ.

Вместе с тем руководители РОО «Открытая Россия» уверяют, что не имеют никакого отношения к британской организации Ходорковского.

«Несмотря на попытки «Открытой России» обойти закон и ввести уполномоченные надзорные органы в заблуждение, суд неоднократно признавал аффилированность компаний», – пишет издание.

Согласно ст. 284.1 УК РФ лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за руководство или участие в деятельности нежелательной организации, но в случае, если до этого момента оно привлекалось по административной статье (20.33 КоАП РФ) за аналогичное деяние два раза в течение одного года.

В России уже были судебные прецеденты как по административным, так и по уголовным статьям за связь с нежелательной организацией «Открытая Россия». К примеру, в мае 2019 года было предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ за участие в деятельности «Открытой России» активистке Анастасии Шевченко, бывшей членом совета самоликвидированной британской компании Ходорковского. Она продолжает находиться под домашним арестом. За связь с ОР была осуждена и активистка Яна Антонова, которой присудили 240 часов исправительных работ.

К исправительным работам в размере 300 часов был приговорен и активист Максим Верников, совершивший преступление по ст. 284.1 УК РФ. При этом суд, ссылаясь на его участие в собрании РОО «Открытая Россия» в Екатеринбурге, сообщил о связи данного объединения с нежелательной организацией.

«Суд оценивает незначительное изменение названия движения как конспирацию его деятельности. Оснований не доверять показателям свидетелей, изобличающих подсудимого, суд не усматривает», – говорится в приговоре.

Одно из последних уголовных дел по этой уголовной статье было возбуждено в отношении нижегородского активиста Михаила Иосилевича за тренинги наблюдателей на выборы, которые также были связаны с «Открытой Россией».

Нарушения закона о запрете связей с нежелательной организацией в рамках административной статьи 20.33 КоАП РФ также создавали судебные прецеденты. Так, 11 ноября 2020 года судебный участок №5 Нижнего Новгорода дважды вынес постановление о штрафе в 5 тыс. рублей активисту Юрию Шапошникову за акции 2 и 9 августа по сбору подписей против поправок в Конституцию, организованные РОО «Открытая Россия». Суд в очередной раз признал аффилированность организации, действующей на территории России, с британской, признанной нежелательной и решившей официально ликвидироваться.

Существуют и другие административные дела в отношении активистов за связи с нежелательной «Открытой России» через учрежденное РОО в качестве объединения. К примеру, на активиста Антона Кравченко было заведено шесть административных дел, одно из которых уже привело к штрафу в 5 тыс. рублей.

Таким образом, «приговоры и решения судов в отношении связей физических лиц с нежелательной организацией имеет общий признак, позволяющий считать РОО «Открытая Россия» компанией, созданной на замену британской организации с целью обойти законодательство России», отмечает ФАН.

Несмотря на имеющиеся судебные прецеденты и зафиксированные нарушения законодательства активистами, связанными с «Открытой Россией», созданная в Москве и имеющая региональные отделения РОО «Открытая Россия» фактически не подвергается проверкам Генпрокуратуры и Минюста и до сих пор не признана нежелательной организацией.

Издание собирается инициитировать проверку деятельности РОО «Открытая Россия» надзорными органами на предмет аффилированности с признанной в России нежелательной организацией Open Russia, имеющей аналогичное название и форму, которое могло быть создано с целью обойти законодательство России.