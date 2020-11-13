«Открытую Россию» заподозрили в связи с британской нежелательной организацией

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13 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 13:14  |  vz.ru
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Почему Лукашенко не перевел грузопотоки в порты России

Цена перехода белорусских грузов в российские порты слишком высока Владимир Астапкович/РИА Новости
Россия десятилетиями уговаривала Белоруссию перевести грузопотоки в российские порты, но каждый раз наталкивалась на стену. Наконец недавно Александр Лукашенко сам предложил отказаться от использования прибалтийских гаваней для своих товаров. Однако реализовывать на практике эту инициативу Минск не спешит. Почему? Подробности...
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Конкуренты отгрызают левый электорат «Справедливой России»

Anton Belitsky/Global Look Press
«Справедливая Россия» рискует через год утратить свои позиции. По пессимистичным прогнозам аналитиков, на выборах-2021 эсеры могут взять лишь 5%, то есть рискуют вообще не пройти в Госдуму. При этом в обществе сейчас есть запрос на социальную справедливость и конструктивную левую идеологию. Почему на таком благоприятном фоне партия Миронова слабеет? Подробности...
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В чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной

Немецкая вакцина от коронавируса требует особых условий транспортировки Christian Ohde/imago images/ТАСС
В последние дни западные фармацевты расхваливают успешность испытаний американо-немецкой вакцины от коронавируса. Однако легко убедиться, что у аналогичной российской разработки, вакцины «Спутник V», есть по крайней мере одно существенное преимущество перед западным конкурентом. При этом главная проблема у обеих вакцин будет одна и та же – их производство. Подробности...
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Пашинян прикрывается Россией от внутренних проблем

Именно Пашинян испортил отношения Армении с Россией, утверждает оппозиция EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС
Сторонники Никола Пашиняна из правящей партии решили выставить русофобами оппозиционеров, которые добиваются отставки премьера. Тезис правящей партии прост: тот, кто против Пашиняна и мирного соглашения по Карабаху, тот против России и ее миротворцев. Оппозиция это опровергает, но как сегодня армянское общество относится к России? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Зачем Порошенко и Ахметову концлагеря для украинцев с российскими паспортами

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Теперь достаточно обвинить человека в наличии российского гражданства (доказывать это совсем не обязательно). Это дает возможность его задержать и отправить на принудительное проживание к черту на кулички. Без суда, без доказательств, но в рамках закона. Подробности...

России не стоит жалеть о поражении Трампа

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если демократы ослабят экономику и вооруженные силы Штатов, то Москва – уж точно одна из последних, кому об этом стоит сожалеть, а Пекину и вовсе впору такое отпраздновать. Подробности...
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В Карабахе Россия могла получить двух врагов и союзника на час

Алексей Алешковский, сценарист
Ненависть некоторых людей с обеих сторон армяно-азербайджанского конфликта к России, наверное, можно понять. Но совершенно изумительно читать взрослых людей, которые искренне убеждены, что Россия просто обязана лечь костьми ради защиты их интересов. Подробности...
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Новые провокации Турции на Кавказе

Украинцев поразил пессимизм

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Вторая карабахская война: итоги

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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    «Открытую Россию» заподозрили в связи с британской нежелательной организацией

    13 ноября 2020, 11:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Деятельность РОО «Открытая Россия» может быть связана с британской организацией Open Russia Михаила Ходорковского, которую признали нежелательной в России, пишут СМИ.

    Деятельность РОО «Открытая Россия», действующей на территории России, должна быть проверена Генпрокуратурой и министерством юстиции на предмет причастности к нежелательной организации – британской Open Russia, так как российские суды неоднократно признавали аффилированность организаций, пишет ФАН.

    В апреле 2017 года Генпрокуратура признала нежелательными несколько организаций. Среди них – OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия»), Open Russia Civic Movement и Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия»).

    Все они были учреждены в Британии олигархом Михаилом Ходорковским. В их деятельности были усмотрены признаки попыток вмешательства во внутренние дела государства, в том числе влияния на выборный процесс

    Согласно российскому законодательству, деятельность нежелательных организаций, а также участие в этой деятельности физических и юридических лиц запрещены. Издание отмечает, что, вероятно, осознавая, что беспрепятственно осуществлять работу на территории России больше нельзя, руководство «Открытой России» (ОР) решило пойти на законодательную уловку.

    В феврале 2019 года было объявлено об открытии российской общественной организации «Открытая Россия» (РОО «Открытая Россия»), фактически полностью совпадающей по названию и форме с британской организацией Ходорковского. В течение месяца были созданы 48 ее региональных отделений.

    После этого британский офис «Открытой России» объявил о завершении работы и самоликвидации, объяснив это стремлением «обезопасить сотрудников от преследований».

    «Другими словами – план руководства состоял в том, чтобы попросту сменить юридическое лицо, руководителей и персонал и зарегистрировать его в России, оставив при этом уже привычное название», – считают в ФАН.

    Таким образом, произошла ничего не меняющая рокировка, которая позволила обойти запрет на работу нежелательной организации. При этом провести регистрацию РОО «Открытая Россия» так и не удалось, однако организация продолжает действовать в форме общественного объединения без регистрации, созданного в соответствии с федеральным законом №82-ФЗ.

    Вместе с тем руководители РОО «Открытая Россия» уверяют, что не имеют никакого отношения к британской организации Ходорковского.

    «Несмотря на попытки «Открытой России» обойти закон и ввести уполномоченные надзорные органы в заблуждение, суд неоднократно признавал аффилированность компаний», – пишет издание.

    Согласно ст. 284.1 УК РФ лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за руководство или участие в деятельности нежелательной организации, но в случае, если до этого момента оно привлекалось по административной статье (20.33 КоАП РФ) за аналогичное деяние два раза в течение одного года.

    В России уже были судебные прецеденты как по административным, так и по уголовным статьям за связь с нежелательной организацией «Открытая Россия». К примеру, в мае 2019 года было предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ за участие в деятельности «Открытой России» активистке Анастасии Шевченко, бывшей членом совета самоликвидированной британской компании Ходорковского. Она продолжает находиться под домашним арестом. За связь с ОР была осуждена и активистка Яна Антонова, которой присудили 240 часов исправительных работ.

    К исправительным работам в размере 300 часов был приговорен и активист Максим Верников, совершивший преступление по ст. 284.1 УК РФ. При этом суд, ссылаясь на его участие в собрании РОО «Открытая Россия» в Екатеринбурге, сообщил о связи данного объединения с нежелательной организацией.

    «Суд оценивает незначительное изменение названия движения как конспирацию его деятельности. Оснований не доверять показателям свидетелей, изобличающих подсудимого, суд не усматривает», – говорится в приговоре.

    Одно из последних уголовных дел по этой уголовной статье было возбуждено в отношении нижегородского активиста Михаила Иосилевича за тренинги наблюдателей на выборы, которые также были связаны с «Открытой Россией».

    Нарушения закона о запрете связей с нежелательной организацией в рамках административной статьи 20.33 КоАП РФ также создавали судебные прецеденты. Так, 11 ноября 2020 года судебный участок №5 Нижнего Новгорода дважды вынес постановление о штрафе в 5 тыс. рублей активисту Юрию Шапошникову за акции 2 и 9 августа по сбору подписей против поправок в Конституцию, организованные РОО «Открытая Россия». Суд в очередной раз признал аффилированность организации, действующей на территории России, с британской, признанной нежелательной и решившей официально ликвидироваться.

    Существуют и другие административные дела в отношении активистов за связи с нежелательной «Открытой России» через учрежденное РОО в качестве объединения. К примеру, на активиста Антона Кравченко было заведено шесть административных дел, одно из которых уже привело к штрафу в 5 тыс. рублей.

    Таким образом, «приговоры и решения судов в отношении связей физических лиц с нежелательной организацией имеет общий признак, позволяющий считать РОО «Открытая Россия» компанией, созданной на замену британской организации с целью обойти законодательство России», отмечает ФАН.

    Несмотря на имеющиеся судебные прецеденты и зафиксированные нарушения законодательства активистами, связанными с «Открытой Россией», созданная в Москве и имеющая региональные отделения РОО «Открытая Россия» фактически не подвергается проверкам Генпрокуратуры и Минюста и до сих пор не признана нежелательной организацией.

    Издание собирается инициитировать проверку деятельности РОО «Открытая Россия» надзорными органами на предмет аффилированности с признанной в России нежелательной организацией Open Russia, имеющей аналогичное название и форму, которое могло быть создано с целью обойти законодательство России.


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