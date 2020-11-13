Появились сообщения о задержании мэра Томска

Информационные агентства со ссылкой на собственные источники сообщают о задержании мэра Томска Ивана Кляйна.

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что «Кляйн задержан утром сегодня». Источник «Интерфакса» также подтвердил информацию о задержании: «Да, Кляйн задержан». При этом причина задержания не называется. Как сообщил охранник томской мэрии, приемов у мэра сегодня не будет. «Утром его арестовали», – приводит слова охранника РИА «Томск». Официального подтверждения информации о задержании не поступало.

Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году. В 2018 году был переизбран на второй срок. До этого занимал пост генерального директора «Томского пива», был депутатом Законодательной областной думы.

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