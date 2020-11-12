Турция обозначила свою роль в урегулировании ситуации в Карабахе Футболисты сборной России сыграли вничью с командой Молдавии Стало известно о стрельбе и полицейской спецоперации в швейцарском Биле 12 ноября 2020, 22:30 Текст: Антон Антонов

В швейцарском городе Биль очевидцы сообщили о стрельбе, полиция проводит спецоперацию, пишут СМИ. Один из очевидцев сообщил, что слышал как минимум пять выстрелов и видел двух лежащих на земле людей. В Биле оцепили улицу Ваффенгассе. Позднее полиция кантона Берн пояснила, что спецоперация проводилась в связи с убийством мужчины в коммуне Лангнау, полицейские задержали подозреваемого и были вынуждены применить служебное оружие, передает РИА «Новости» со ссылкой на Blick. Напомним, Европа вновь подверглась террористическим атакам. 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал его последний урок, в ходе которого он показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. 29 октября три человека погибли и несколько пострадали в результате нападения злоумышленника с ножом у церкви Нотр-Дам в Ницце. На прошлой неделе несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. В результате нападения пострадали 22 человека. Четыре человека погибли.

