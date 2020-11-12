Названа вероятная причина пожара в рязанском торговом центре

Причиной пожара в торговом центре «М5 Молл» в Рязани могло стать короткое замыкание, сообщил источник в экстренных службах.

«Вероятной причиной пожара считается короткое замыкание, но рассматриваются и другие версии, в числе которых – нарушение требований пожарной безопасности», – сообщил источник ТАСС.

В свою очередь пресс-секретарь губернатора региона Николая Любимова Денис Арапов сообщил, что по поручению Любимова будет проверена пожарная безопасность всех торговых центров в Рязанской области, передает РИА «Новости».

Напомним, в четверг у ТЦ в Рязани загорелась крыша на площади 400 квадратных метров. Пожарные смогли локализовать пожар на площади 500 квадратных метров, из здания эвакуировали 1200 человек. В результате возгорания обрушилась часть стены постройки. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал. Позже в пресс-службе МЧС России сообщили, что пожарным удалось ликвидировать возгорание.