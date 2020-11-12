Московским театрам разрешили провести спектакли с 50% заполненных залов

Некоторым московским театрам, продавшим билеты на 50% мест в зале, разрешат провести спектакли с этой заполняемостью на «некоторое время», заявил директор театра «Ленком» Марк Варшавер после встречи с заммэра столицы Натальей Сергуниной.

«Сергунина позволила некоторым театрам, кто ранее продал билеты еще по пятидесятипроцентному заполнению зала, некоторое время, может быть, неделю, отыграть эти спектакли так», – заявил Варшавер в беседе с РИА «Новости».

10 ноября мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что максимальное число зрителей театров, кинотеатров и концертных залов города не должно превышать 25% общей вместимости, эти ограничения будут действовать с 13 ноября до 15 января 2021 года.

Гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что распоряжение московского правительства относительно заполняемости залов на 25% плохо скажется на экономике, и театры в таком случае лучше просто закрыть.