Министр обороны Азербайджана обсудил с Россией миссию миротворцев в Карабахе

Взгляд
12 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 19:04  |  vz.ru
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Новый президент США угрожает доллару девальвацией

Доллару грозит падение из-за Байдена Omar De Oliveira/Keystone Press Agency
/Global Look Press
На Западе пророчат падение доллару, как мировой валюте, при президентстве Джо Байдена. Уход Дональда Трампа обещает снизить накал торговых войн и геополитические риски. Политика нового президента в целом будет более предсказуемой, именно поэтому эксперты могут оценить, какие действия Байдена ослабят доллар. Россия же может оказаться в числе выигравших. Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Ядерные силы России лишат украинского интеллекта

В алгоритме ядерного ответа по-прежнему решающую роль играет человеческий фактор Илья Питалев/РИА Новости
Владимир Путин заявил, что Россия завершает создание центра управления ядерными силами, который практически абсолютно защищен от атомных ударов и оснащен самым передовым оборудованием и средствами связи. Москва в последние годы уже серьезно модернизировала свою ядерную триаду. Теперь пришло время обновить и систему ее управления, которая досталась России от СССР и была разработана на территории Украины. Подробности...
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Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах

Гексель Кахья (слева) и Бахтияр Эрсай – творцы победы Азербайджана над Карабахом eskisehir.meb.gov.tr
Аналитики подводят итоги важнейшего военного конфликта последнего времени – победы Азербайджана над Нагорным Карабахом. Особенно внимательно изучается роль турецких военных, в том числе с точки зрения управления беспилотниками. Кто из турецкого генералитета стоял за успешным наступлением азербайджанской армии и чем недовольны военные в Баку – в расследовании газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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В Карабахе Россия могла получить двух врагов и союзника на час

Алексей Алешковский, сценарист
Ненависть некоторых людей с обеих сторон армяно-азербайджанского конфликта к России, наверное, можно понять. Но совершенно изумительно читать взрослых людей, которые искренне убеждены, что Россия просто обязана лечь костьми ради защиты их интересов. Подробности...

С гражданами США обращаются как с дикарями

Максим Соколов, публицист
Чем больше Сияющий город грозит и санкционирует, тем меньше санкций у него остается в запасе, о чем уже и в Вашингтоне говорят открытым текстом. Есть, конечно, приемы на грани горячей войны (или за гранью), но война – это область неизвестности, и кто знает, чем дело кончится? Подробности...
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Игры в демократию закончились

Владимир Можегов, публицист
Ну что ж, государственный переворот в США, целью которого было свержение Дональда Трампа путем тотальной фальсификации выборов, кажется почти завершен. Первым понятным результатом его стала полная дискредитация национальной выборной системы и самой демократии как принципа. Подробности...
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Украинцев поразил пессимизм

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Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Министр обороны Азербайджана обсудил с Россией миссию миротворцев в Карабахе

    12 ноября 2020, 18:39

    Текст: Елизавета Булкина

    Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов обсудил организацию миротворческой миссии в Нагорном Карабахе с российским командованием, сообщили в пресс-службе азербайджанского военного ведомства.

    «Двенадцатого ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым, командующим российскими миротворческими силами, которые будут размещены в оперативной зоне в соответствии с совместным заявлением президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении. В ходе встречи обсуждались вопросы организации и осуществления миротворческой миссии», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».

    Напомним, лидеры Армении, Азербайджана и России подписали заявление о прекращении карабахской войны. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры России, Армении и Азербайджана подписали заявление о прекращении военных действий в Карабахе.

    Позже президент России раскрыл детали договоренностей между сторонами конфликта. Сразу же после этого началась операция по переброске российских миротворцев в Нагорный Карабах.

    Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому ротация российских миротворцев в Нагорном Карабахе будет проходить не реже двух раз в год.

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