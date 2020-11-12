Медведев предложил включить вакцины от коронавируса в национальный календарь прививок

Вакцины от коронавируса важно включить в национальный календарь прививок России, сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросу «О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции».

«Естественно, исключительно важно включить такие вакцины в национальный календарь прививок. Предоставить Минздраву дотацию соответствующую. Надеюсь, коллеги из правительства сами разберутся, понимая важность этой задачи», – передает РИА «Новости» его слова.

Он также предложил проработать вопрос о включении вакцин от коронавируса в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов, что позволит избежать завышения цен на лекарство. «Нужно проработать вопрос о включении вакцин против коронавирусной инфекции в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Это позволит избежать завышения отпускных цен на вакцину, что, конечно, недопустимо», – добавил зампред.

При этом Медведев отметил важность в кратчайшие сроки организовать масштабное производство вакцины от коронавируса, в перспективе прийти к объемам от 100 тыс. до миллиона доз в месяц. По его словам, необходимо объединить усилия компаний по производству вакцины от коронавируса под руководством одной организации, такой головной структурой мог бы стать Центр имени Гамалеи, и крайне важно найти разумное юридическое и организационное оформление отношений между ним и производителями. «О чем нужно договориться: для того чтобы эта работа вышла на новый уровень, необходимо объединить усилия этих компаний. Это все понимают, но этого пока не получается», – сказал он.

Медведев подчеркнул, что «это нужно сделать под руководством одной организации, которая могла быть стать центром компетенции по масштабированию производства и дальнейшей разработке этой вакцины, включая ее поставки на зарубежные рынки». Он добавил, что правительство предлагает подумать о том, чтобы сделать такой головной структурой Центр имени Гамалеи и определить максимальную пропускную способность его мощностей по контролю за качеством вакцины, отметил Медведев. «Особенно с учетом того, что объем, как я уже сказал, в перспективе должен быть увеличен до нескольких миллионов доз в месяц», – уточнил зампред.

При этом Медведев сказал, что самое главное заключается в том, что сегодня крайне важно найти разумное юридическое и организационное оформление отношений между вот этой головной структурой, которая обладает интеллектуальной собственностью, и соответствующими компаниями-производителями. «Пора прекращать обсуждение этого вопроса, ведомственные и корпоративные согласования, они явно затянулись», – призвал Медведев.

Кроме того, по его словам, цена российской вакцины от коронавируса должна быть разумной, учитывать интересы как производителей, так и потребителей. «Стоимость вакцины еще предстоит рассчитать перед выходом на промышленное производство, которое планируется начать несколько позднее. Цена, безусловно, должна быть разумной, учитывать интересы и производителей, и потребителей, как обычно в таких случаях, нужно найти баланс», – сказал он.

Напомним, в августе президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.

Сообщалось, что как минимум 1,5 млн человек собираются привить в России от коронавируса вакциной «Спутник V» в 2020 году.