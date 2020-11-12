Испания выдала России обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей финансиста

Испания выдала России финансиста Алексея Елисеева, обвиняемого в мошенничестве на общую сумму более 4 млрд рублей, сообщила в пресс-служба Генпрокуратуры.

«В сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола он будет доставлен в Москву», – сообщили ТАСС в ведомстве.



Елисеев в период с сентября 2010 года по декабрь 2016 года в Санкт-Петербурге в составе организованной группы разработал план по хищению средств компенсационного фонда саморегулируемых организаций «Союз «Стандарт-проект», «Союз «Строительный ресурс», «Союз «Стандарт-изыскания». Он использовал акционерное общество «УК «Норд-Вест Капитал», Елисеев лично курировал схемы по переводу денег в Испанию.

«В результате преступных действий Елисеева организациям «Союз «Стандарт-проект», «Союз «Строительный ресурс», «Союз «Стандарт-изыскания» причинен ущерб на общую сумму более 4 млрд 763 млн рублей», – заявили в Генпрокуратуре.



Также Испания выдаст России обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков Эгидиюса Татарунаса.

Ранее подозреваемого в мошенничестве россиянина экстрадировали с Кипра в Россию.