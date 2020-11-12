Кремль начал прием документов на соискание премий за правозащитную деятельность

Общественная комиссия при президенте по определению кандидатур на присуждение государственной премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и Государственной премии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности объявила о приеме документов на соискание данных наград, сообщает пресс-служба Кремля.

Документы принимаются с 13 ноября 2020 года, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Представления на соискателей указанных премий и прилагаемые к ним материалы направляются уполномоченному по правам человека в России. Срок приема документов истекает 10 февраля 2021 года.

Ранее в Кремле оценили идею Чечни ввести премию назвавшим сыновей именем пророка.