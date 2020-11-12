Приговорен отец девочки, уснувший пьяным, пока его дочь насиловали и убивали

Крымчанина, уснувшего пьяным на рыбалке, в то время как его дочь насиловали и убивали, приговорили к исправительным работам, сообщает региональный ГСУ СК.

Девочка с отцом и его друзьями в конце мая пошла на рыбалку, взрослые начали употреблять алкоголь и оставили ребенка без присмотра. Девочка пропала, ее тело обнаружили на следующий день водолазы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В состоянии сильного алкогольного опьянения отец уснул вблизи канала, оставив дочку наедине с ранее судимым другом. Злоумышленник воспользовался данными обстоятельствами, совершив в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера и убийство», – добавили в СК.

Отца девочки приговорили по статье об оставлении ребенка в опасности на полгода исправительных работ и удержанию 10% из зарплаты в доход государства. В отношении основного фигуранта уголовное дело продолжается.

Ранее источник сообщал, что задержанный по подозрению в надругательстве и убийстве девочки в Крыму был не только приятелем ее отца, но и крестным ребенка.