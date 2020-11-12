Роспотребнадзор назвал преимущество России перед другими странами в борьбе с коронавирусом

Большой научный потенциал позволяет России бороться с коронавирусом успешнее многих других стран, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Безусловно, важно отметить, что Российская Федерация в выигрышном положении в отношении значительного количества стран. В первую очередь тем, что у нас есть наука, большая наука, и эта наука государственная», – передает ТАСС слова Поповой.

Попова призвала расширить подготовку специалистов по инфекционным болезням. «Мы уже сегодня говорим о том, что нам надо увеличивать количество часов в медицинских вузах для того, чтобы давать знания по эпидемиологии в большем объеме и всем специалистам, как это было еще несколько десятилетий назад, хотя бы вернуться к тому объему, который был», – сказала глава ведомства.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 608 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 25,8% не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране выявлено 1 млн 858 тыс. 568 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 388 тыс. 168, из них 18 811 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 439 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 32 032 человека.

Накануне, 11 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 19 851. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 1757.