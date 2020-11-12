Лавров оценил отношение США к России при возможной победе Байдена

В случае президентства Джо Байдена политика США в отношении России вряд ли изменится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«На российском направлении, откровенно говоря, наши политологи (я с ними в целом согласен) каких-либо революционных перемен [внешней политики США] не ожидают. Прогнозировать на данном этапе – не очень благодатная идея», – цитирует ТАСС Лаврова.

«Если судить по первым анонсам того, какой может быть внешняя политика в случае инаугурации Джозефа Байдена, то она выглядит более соответствующей тем канонам, которые продвигал президент Обама», – продолжил он. По его мнению, это достаточно естественно, поскольку Байден был вице-президентом при Обаме.

Напомним, СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Действующий глава американского государства Дональд Трамп подчеркнул, что Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Не исключено, что состоится разбирательство в Верховном и прочих судах.