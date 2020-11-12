Подозреваемый в убийстве трех человек срочник Макаров отказался давать показания

Подозреваемый в убийстве трех человек в Воронежской области срочник Антон Макаров отказался давать показания, так как находится в стрессовом состоянии, сообщила его адвокат Яна Горюнова.

«В настоящий момент мы с ним показания на даем, мы воспользовались статьей 51 Конституции России, потому что он находится в стрессовом состоянии. Как только он придет в себя, нормализуется его психическое и эмоциональное состояние, только после этого он будет давать показания», – пояснила защитница ТАСС.

Она уточнила, что разглашать информацию о признании или непризнании вины срочником на данный момент не имеет права.

Солдат-срочник Антон Макаров открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. В пресс-службе суда сообщали, что Макаров прикрывался одним из сослуживцев во время инцидента.

Позже правоохранительные органы задержали Макарова за территорией воинской части. Защита Макарова попросила отправить его под домашний арест по месту проживания, но его отправили под стражу.

В Минобороны рассказали подробности расстрела. Также была названа вероятная причина открытой солдатом стрельбы. Власти Воронежской области опубликовали имена трех военнослужащих, которые погибли в войсковой части под Воронежем. Сообщалось, что Макаров ушел из академии МВД из-за конфликтов.