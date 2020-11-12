Суд отказался привлечь к ответственности грозившего самосожжением таксиста

Останкинский райсуд Москвы вернул в полицию протокол в отношении бывшего таксиста, облившего себя бензином в офисе «Яндекс.Такси», сообщили в пресс-службе суда.

«В суд поступил протокол с требованием привлечь Михаила Нефедова к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Суд выявил ряд нарушений при составлении протокола, а потому не стал рассматривать этот материал и вернул его назад в правоохранительные органы», – пояснили ТАСС в суде.

Отмечается, что Нефедову грозил штраф или 15 суток ареста.

В конце октября сообщалось, что таксиста, который облился бензином в офисе компании «Яндекс.Такси», скрутили и доставили в полицию. Очевидец рассказал, что таксист подъезжал водитель «Яндекс.Такси» с наклейками в машине, на которых было написано, что он объявляет голодовку и требует разговора с представителями компании.

В «Яндекс.Такси» сообщали, что пригрозивший самосожжением таксист требовал встречи с руководством, чтобы обсудить вопрос о его блокировке, но он не был заблокирован. Также в компании отметили, что перед ним не было задолженности.