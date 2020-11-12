В России объяснили отказ консервативных американцев от Facebook и Twitter

«Если Telegram или «ВКонтакте» развернут кампанию для англоязычных пользователей – они получат сотни тысяч новых аккаунтов людей, которые хотят быть услышанными на фоне цензуры в США», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич. Так он прокомментировал массовый отказ американцев от использования Facebook и Twitter из-за цензуры в отношении консервативных пользователей в период избирательной кампании в США.

«Уровень цензуры и подавления свободы слова в американских социальных сетях близок к максимальному – 85-90% из 100. От этого в США страдают и простые люди, и организации. При этом социальные сети скрывают правила модерации и принципы цензурирования контента», – рассказал замглавы комиссии Общественной палаты России по СМИ Александр Малькевич.

Малькевич уверен, что «пользователям, которые уходят из американских социальных сетей, нет смысла возвращаться обратно: там не рады тем, кто не готов идти в общем строю». «Если бы Telegram, «ВКонтакте» или новые российские стартапы смогли развернуть кампанию для англоязычных пользователей, они бы получили сотни тысяч новых аккаунтов людей и структур, которые хотят быть услышанными», – считает он.

По мнению собеседника, «для этого необходимо максимально развить российские сервисы, построить новую экосистему социальных медиа и не только защитить своих пользователей, но и предложить что-то новое пользователям, уходящим с других платформ».

«Также нужна законодательная защита своих пользователей по аналогии с турецким или немецким законом о регулировании социальных сетей. Наконец, Россия должна выступать с международными инициативами по обнародованию правил модерации крупными западными IT-корпорациями и уважительному отношению к пользователям с их стороны», – заключил Малькевич.

Напомним, в США консервативно настроенные пользователи, недовольные информационной политикой компаний Facebook и Twitter в период избирательной кампании в США, переходят в другие соцсети. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal, назвав происходящее «массовой миграцией».

За неделю, прошедшую после состоявшихся в США выборов, число пользователей соцсети Parler выросло с 4,5 до 8 млн, а у платформы Rumble число просмотров за месяц выросло на 60,5 млн – до более 75 млн.

Ранее сообщалось, что СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Действующий глава американского государства Дональд Трамп подчеркнул, что Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Не исключено, что состоится разбирательство в Верховном и прочих судах.

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