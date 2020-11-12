Лысаков сказал, чем обернется разрешение 17-летним управлять автомобилем

Чтобы 17-летние могли управлять автомобилем до наступления совершеннолетия, следует вернуться к формату заочного обучения, а также ввести определенные ограничения для начинающих водителей, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, комментируя намеренье МВД.

В Министерство внутренних дел предложили разрешить управление транспортным средством уже с 17 лет, но только в сопровождении «водителя-наставника». В ведомстве объяснили, что за то время, пока юноши и девушки, сдавшие на права, ждут совершеннолетия, они теряют навыки вождения.

«Для того, чтобы молодой человек имел право сдать экзамен на водительские права, он должен пройти обучение. Вот в тех странах, которые берутся в качестве примера для данного нововведения (развитые европейские страны, США), обучение вождению начинается со школьной скамьи. То есть вместе с основной программой в школе дети получают теоретические и практические знания и им выдают водительскую лицензию (там так это называется), и, собственно, будучи несовершеннолетними, могут управлять транспортным средством», – говорит Лысаков.

В России же все иначе, продолжает эксперт. Дело в том, что профессиональные школы, которые готовят водителей, после последних изменений, обязаны иметь собственные площадки для обучения, а сейчас такой большой кусок земли в городе ни приобрести, ни взять в аренду практически невозможно, поскольку это очень дорого. После данного нововведения многие профессиональные автошколы, которые хорошо подготавливали водителей, были вынуждены уйти с рынка, соответственно, говорить о вводе управления автомобилем в основную школьную программу с нынешними правилами точно не приходится.

«Хорошо, раз мы не можем обеспечить кандидатам в водители в школе многочасовую практику, как за границей, тогда разберемся с понятием «наставник». Это водитель с определенным опытом, который будет приглядывать? Здесь мы возвращаемся к вопросу, по которому я был одним из немногих, кто выступал против отмены такой системы, как самообучение (заочная форма обучения). То есть раньше практиковаться можно было с папой, братом, у которых есть большой опыт, а сейчас у нас можно ездить без прав только в присутствии инструктора», – рассказывает депутат.

По мнению собеседника, если МВД предлагает давать 17-летним с правами давать управлять автомобилем, но при этом ребятам нельзя дать практику в общеобразовательной школе, то следует разрешить им «нагонять» опыт самостоятельно, в присутствии того же водителя наставника и до сдачи основного экзамена.

«Еще один момент, который МВД не учло: в ряде стран для начинающих водителей, которые пока не имеют стажа, первые год-два вводят определенные ограничения. То есть пока у человека нет опыта и рефлекторных навыков, на него действуют ограничение скоростного режима, запрет езды в ночное время, потому что понятно, что ночная езда для неопытного опасна. В некоторых странах запрещают первое время возить более одного пассажира, потому что 3–4 человека – это компания, которая отвлекает водителя от дороги», – объясняет Лысаков.

Он уверен, что такие ограничения следует предусматривать для начинающих водителей любого возраста, но подчеркивает, что для подростков данные правила были бы особенно актуальны. При этом депутат отметил, что в таком случае придется подумать, как все это можно будет регулировать, ведь тогда на дорогах потребуется больше сотрудников Госавтоинспекции, поскольку камеры все вышеперечисленное, включая наличие водителя-наставника в случае, если автомобилем управляет 17-летний с правами, не фиксируют.

В сентябре депутат Госдумы Василий Власов предлагал разрешить 16–17-летним управлять автомобилем, сославшись на самостоятельность людей такого возраста. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД данную инициативу раскритиковал, поскольку, по его мнению, у подростков много энергии, азарта и иногда они просто «страшно ездят».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД