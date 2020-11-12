Гинцбург сравнил условия хранения вакцин «Спутник V» и Pfizer Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 ноября 2020, 06:10 Текст: Антон Антонов

Москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, сообщают синоптики. Днем температура воздуха в городе составит один–три градуса тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до минус одного градуса. Ветер северо-западный, западный, два–семь м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба. В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах минус двух – плюс трех градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус два градуса, передает ТАСС.

