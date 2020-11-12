Автомобиль врезался в полицейский участок в Лондоне

В полицейский участок в лондонском районе Эдмонтон врезался автомобиль, сообщил Скотланд-Ярд.

Инцидент произошел около 18.58 по местному времени (21.58 мск). О пострадавших не сообщалось. Полицейских эвакуировали из здания. Мужчина, который управлял автомобилем, задержан, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на Reuters.

В соцсетях появились пока не подтвержденные сообщения о том, что мужчина открыл стрельбу, но был схвачен полицейскими. Полиция заявила, что «осведомлена о спекуляциях в соцсетях относительно данного инцидента», и попросила СМИ и пользователей соцсетей избегать спекуляций.

Напомним, на прошлой неделе в Великобритании повысили оценку террористической угрозы в связи с нападением в Австрии. По данным полиции, несколько вооруженных человек с винтовками устроили стрельбу в шести разных местах Вены, в том числе совершили вооруженное нападение на синагогу. В результате нападения пострадали 22 человека. Четыре человека погибли.