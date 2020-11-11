Оппозиция в Армении заявила о парламентском кризисе

Отсутствие кворума на заседании совета парламента Армении, созванном в связи с вопросом об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна, свидетельствует о парламентском кризисе, заявил представитель совета, секретарь партии «Процветающая Армения» Арман Абовян.

Оппозиция намерена «продолжать бороться, используя все возможности конституции», заявил он от имени присутствующих членов совета. В четверг заседание совета попытаются созвать еще раз, передает ТАСС.

Напомним, совет хотят созвать, чтобы определить, будет ли поставлен на заседании парламента Армении вопрос об отставке Пашиняна. Отставки требует оппозиция, недовольная результатами войны в Нагорном Карабахе и условиями мирного соглашения с Азербайджаном.

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