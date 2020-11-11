В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

За сутки в Москве умер 71 вирус-положительный пациент, сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит текст сообщения ТАСС. Общее число выявленных случаев COVID-19 в городе превысило 485,5 тыс. человек, выздоровели свыше 350,7 тыс. человек. 7573 вирус-положительных пациента скончались. В частности, накануне умерли 73 пациента с коронавирусом.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые решения по ограничительным мерам, возможно, будут приняты через две-три недели. Он заявил, что осенне-весенняя «история» с эпидемией коронавируса будет последней. Собянин объявил об отмене новогодних мероприятий в Москве. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.