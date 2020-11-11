Замминистра энергетики Черезов освобожден от должности

Замглавы Минэнерго России Андрей Черезов освобожден от должности в связи с ее сокращением, сообщила пресс-служба ведомства.

«Распоряжением правительства Российской Федерации от 11 ноября 2020 года №2937-р заместитель министра энергетики Андрей Черезов освобожден от занимаемой должности в связи с ее сокращением», - говорится в сообщении на сайте министерства.

Черезов курировал департамент экономической безопасности в ТЭК. На должности заместителя министра он работал с 2013 года.

В сентябре число заместителей министра энергетики России по распоряжению правительства было сокращено с восьми до семи, передает РИА «Новости».

Напомним, президент России Владимир Путин назначил экс-главу Минэнерго Александра Новака вице-премьером. Министром энергетики назначен Николай Шульгинов.