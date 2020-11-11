Путин и Токаев обсудили прекращение огня в Карабахе

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по телефону обсудили итоги заседания совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и прекращение огня в Карабахе.

Разговор состоялся по инциативе казахстанской стороны, в ходе беседы политики дали высокую оценку заседанию ШОС и подчеркнули содержательность состоявшихся дискуссий, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Президент Казахстана отметил эффективность предпринятых Россией усилий по прекращению огня и боевых действий в зоне карабахского конфликта. С обеих сторон выражена уверенность, что согласованный 9 ноября на высшем уровне комплекс мер создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха в интересах армянского и азербайджанского народов», – отмечается в сообщении.

Кроме того, главы государств затронули актуальные темы двусторонней повестки, включая совместную борьбу с пандемией коронавируса, а также планы по организации совместного производства вакцин на территории Казахстана.

В августе Токаев поздравлял Путина с регистрацией первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции.