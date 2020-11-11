В ЭИСИ обсудили практики борьбы с коронавирусом в регионах

В Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ) прошел круглый стол с главами регионов на тему стратегии борьбы с пандемией коронавирусной инфекции в осенне-зимний период.

Как отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, начиная с весны, когда была первая волна заболевания, значительно увеличился объем тестирования, причем в ряде регионов пройти тест и получить его результат можно круглосуточно. Так, например, происходит в Калужской области, передает РИА «Новости».

«Очень важный водораздел проходит между тем, как соотносится плановая помощь и помощь ковидным больным. Есть регионы, которые по максимуму закрывают плановую помощь, есть те, кто ничего не меняет, а есть места, где используют интересные подходы, которые позволяют справляться и с тем, и с другим», – отметила Кислицына.

Так, например, в Кемеровской области основные силы были брошены на профилактические меры и поддержку системы регионального здравоохранения, но при этом экономика региона продолжает работать в полном объеме.

«С точки зрения поддержки здравоохранения в регионе коечный фонд для больных доведен до 5 тыс. мест, примерно половина из них находится под кислородом и порядка 500 оснащены аппаратами ИВЛ», – отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев, который принял участие в мероприятии.

Также он добавил, что регион был в числе тех, кто первым принял решение о передаче штатных автомобилей, обслуживающих органы власти, для врачебных целей, чтобы медики могли ездить к больным.

В Республике Коми резкое снижение числа заболевших, которого удалось добиться в первую волну, было достигнуто стандартными санитарно-эпидемическими мероприятиями, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения в регионе Борис Александров.

«Мы старались разобщить цепочки заражений, закрывали учреждения, и это было сделано в короткие сроки, то есть с каких-то больших цифр мы сбили ситуацию до нескольких десятков случаев в сутки», – отметил он, пояснив, что методы борьбы с COVID-19, аналогичные принятым в первую волну, сложноприменимы из-за необходимости сохранения экономики и работы действующих организаций.

«Поэтому сейчас, во вторую волну, был сделан упор на то, чтобы создать достаточный коечный фонд, запас средств индивидуальной защиты, кадровый резерв. Сейчас у нас развернуто порядка 2,5 тыс. коек, при этом около 20% остаются свободными», – добавил Борис Александров.

Также в регионе был создан трехмесячный неснижаемый запас средств защиты и лекарств. «Этот запас мы строго отслеживаем и пополняем из республиканских средств, в случае необходимости», – подчеркнул и.о. министра здравоохранения Республики Коми.

Как отметил директор по политическому анализу института социального маркетинга «Инсомар» Виктор Потуремский, для региональных властей сейчас важно снизить градус напряжения и быть более точными в рекомендациях для населения, так как люди привыкают к теме коронавируса.

Между тем губернатор Кировской области Игорь Васильев на онлайн-конференции «Региональные системы здравоохранения: работа в условиях пандемии» сообщил, что прививку от гриппа в регионе получили 60% жителей.

«В области проходят серьезные программы по формированию иммунитета от сезонного гриппа. Практически 60% населения получили прививки от сезонных респираторных заболеваний», –цитирует Васильева ТАСС.

Ранее первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов сообщал, что в этом году централизованная поставка вакцины против гриппа в Кировскую область составит 715 тыс. доз.