«Бессмертный полк» вернул утерянную награду родственникам красноармейца

Организация «Бессмертный полк» вернула утерянную медаль «За боевые заслуги» племяннику красноармейца Алексея Нестеренко Владимиру и его внуку Игорю Грибановым.

Церемония прошла в Центральном музее Великой Отечественной войны. Награда была утеряна в связи с переездами семьи в послевоенное время. Специалисты отдела по установлению судеб участников Великой Отечественной войны и работе с обращениями граждан Бессмертного полка России сначала помогли родственникам найти информацию о красноармейце Нестеренко, а затем коллеги-поисковики сообщили им, что обнаружили награду, по серийному номеру которой удалось установить, что она принадлежит именно ему, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Бессмертный полк России по большей части ассоциируется с шествием Бессмертного полка, но деятельность нашей организации очень многогранна. В адрес Исполкома часто стали поступать запросы о том, чтобы мы оказали содействие по исследованию боевого пути, поиске наград, уточнении ранений в годы Великой Отечественной войны, а также по оказанию содействия в вопросах увековечивания памяти героя, по месту захоронения или по месту призыва бойца», –рассказала руководитель отдела по установлению судеб участников Великой Отечественной войны и работе с обращениями граждан Бессмертного полка России Жанна Жмур.

«До последней минуты я сомневался, что такое может быть. Большое спасибо за проделанную работу, за то, что теперь эта память возвращается нашей семье», – поделился племянник героя Владимир Грибанов.

В наступательном бою гвардии рядовой Нестеренко, работая вожатым санитарной нартовой упряжки, под сильным артиллерийским, минометным и ружейно-пулеметным огнем противника, вывез с поля боя до переднего пункта медсанроты полка 16 раненых бойцов и офицеров вместе с их оружием. В уличных боях за освобождение города Познань от фашистских захватчиков и ликвидации в нем окруженной группировки противника он оказал медицинскую помощь и вынес с поля боя вместе с их оружием четырех раненых бойцов и офицеров. За этот подвиг Нестеренко был удостоен правительственной награды.

Медаль нашел поисковик Александр Семенов. «Когда осенью 2019 года при осмотре жилого дома в Тульской области была найдена медаль «За боевые заслуги», я не мог остаться равнодушным, я обратился к своему старому знакомому – поисковику Антону Чистякову – с просьбой помочь с установлением имени награжденного данной медалью, чтобы передать ее родственникам. И когда пришел ответ, был приятно удивлен, что они не забыли своего героя, что они ищут о нем информацию, это очень похвально», – отметил Семенов.

В церемонии принял участие начальник отдела по работе с гражданами Военного комиссариата Москвы Григорий Курильченко. Он отметил, что сохранение памяти важно для каждой семьи и напомнил, что запросы на поиск информации о своих родных или их наградах можно сделать в любом отделе военного комиссариата.

«Работу по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, по сохранению истории о ее событиях нельзя останавливать ни на минуту, ведь пока мы помним, они живы, наши герои, и оттуда, победив врага, победив смерть, дают силы нам жить и побеждать все невзгоды», – добавила заместитель директора Центрального музея Великой Отечественной войны Светлана Любенкова.