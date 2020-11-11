В правилах вовлечения граждан в развитие городской среды учтут интересы ежиков

До конца 2020 года Минстрой может принять методические рекомендации по применению стандарта вовлечения граждан в развитие городской среды, учитывающего интересы жителей вплоть до защиты ежиков в парке, сообщила директор Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Журавлева рассказала, что стандарт базируется на восьми основных принципах, один из главных – четкое распределение ролей и ответственности при любом проекте благоустройства территории, передает «Интерфакс».

В качестве примера она привела конфликт с местными жителями при благоустройстве одной из территорий в малом городе. Местное сообщество написало петицию, ее авторы беспокоились о том, что из-за строительных работ погибнут живущие в парке ежики.

«Мы поняли, что за столом переговоров мы ни о чем не договоримся, вызвали дендрологов, выехали вместе с активной группой на территорию и искали ежиков. Мы не нашли ежиков. Потом лесники подсказали, что их на этой территории уже 10 лет нет. Это нормальная история, и в каждой конкретной ситуации разрешение будет свое. Поэтому стандарт и выглядит как разумный инструмент: он не загоняет в рамки», – отметила Журавлева.