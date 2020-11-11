Назначен врио главы «Аэрофлота»

Временное исполнение обязанностей гендиректора «Аэрофлота» возложено на заместителя гендиректора компании Андрея Чиханчина, сообщили в организации.

«Временное исполнение обязанностей генерального директора общества возложено на Чиханчина Андрея Юрьевича, заместителя генерального директора», – приводит РИА «Новости» сообщение компании.

В понедельник президент Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Евгения Дитриха, занимавшего с мая 2018 года пост министра транспорта России. Во вторник на этот пост был назначен бывший глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.