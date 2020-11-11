Заворотнюк начала выходить на улицу

Актриса Анастасия Заворотнюк после долгой болезни начала выходить на прогулки в своем загородном доме в поселке Крекшино. Прогулки проходят за забором из-за опасений семьи, что кто-то может сфотографировать актрису.

В случае необходимости выехать в Москву, машина подъезжает к дверям так, чтобы посторонние не увидели, как артистку сажают в автомобиль, пишет Teleprogramma.pro.

Отмечается, что семья Заворотнюк не принимает гостей дома, поскольку актрисе нельзя заражаться каким-либо вирусом. Рядом с актрисой постоянно находятся ее родные, а муж Заворотнюк, хореограф Петр Чернышев иногда отлучается по рабочим делам, но свободное время проводит с женой.

Как сообщали СМИ, в 2019 году Заворотнюк якобы попала в реанимацию с неоперабельной опухолью мозга. Однако позже, как утверждается, актрисе стало лучше. В апреле представитель артистки заявила, что сведения о глиобластоме у Заворотнюк – это фейк.

При этом певица Наташа Королева рассказала о самочувствии актрисы, у которой диагностировали глиобластому.