МИД Сирии предложил «похоронить» ЛАГ

Лигу Арабских государств (ЛАГ) надо «похоронить», заявил замминистра иностранных дел Сирии Айман Сусан.

«ЛАГ умерла, надо проявить уважение и похоронить ее», – сказал Сусан, отвечая на вопрос о позиции ЛАГ относительно конференции по возращению беженцев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Дамаск за хорошие отношения со всеми странами и особенно с арабским миром, но на условиях взаимности.

В среду в Дамаске открылась Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам. В ней принимают участие делегации из 27 государств, в том числе России, Китая, Ирана, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов, Султаната Омана и Пакистана, а также представители ООН и 12 неправительственных организаций. В Минобороны прокомментировали необходимость возвращения беженцев в Сирию русской поговоркой «Где родился, там и сгодился».

Напомним, Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии. В 2019 году сообщалось, что в ЛАГ обсуждали возможность возвращения Сирии места в организации.