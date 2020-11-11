При взрыве на кладбище для немусульман в Саудовской Аравии пострадали два человека

Взрыв произошел на городском кладбище в городе Джидда в Саудовской Аравии, пострадали два человека, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление МИД Франции.

Инцидент произошел во время проведения церемонии празднования окончания Первой мировой войны и памяти павших солдат.

«Сегодня утром силы безопасности столкнулись с трусливым нападением, когда несколько иностранных консулов присутствовали на мероприятии в Джидде, в результате которого незначительные ранения получили сотрудник консульства Греции и сотрудник службы безопасности Саудовской Аравии», – передает РИА «Новости» заявление властей провинции Мекки.

Напомним, в конце октября в Джидде охранник французского консульства получил ранение при нападении неизвестного, вооруженного острым предметом.