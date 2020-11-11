В Китае назвали «заклятого врага» F-35 из России

Российские вооруженные силы способны справиться с американскими самолетами пятого поколения F-35, считают эксперты китайского издания Sina.

F-35 способен летать быстро, обладает «мощной» способностью проникновения к цели, но у России есть «заклятый враг» этой машины – радиолокационная станция (РЛС) «Небо-У», считает китайское издание, передает РИА «Новости».

РЛС может обнаружить цели на высоте 75 тыс. метров и на расстоянии 600 километров. После обнаружения истребитель могут отследить и перехватить при помощи ЗРК С-400 или самоходки «Панцирь-С1».

«В целом Россия сейчас обладает самыми современными радарами и множеством боеспособных ракет. Ее сеть противовоздушной обороны можно охарактеризовать как очень плотную», – отмечается в материале.

«Небо-У» разработана для поиска, измерения координат и сопровождения целей в воздухе разных категорий – от самолетов до управляемых ракет, включая гиперзвуковые, малоразмерные, баллистические и малозаметные – на дальности 600 километров.

Также станция занимается определением государственной принадлежности воздушных объектов, а также пеленгацией постановщиков активных помех. Работа станции может проходить и в автоматическом режиме, и в составе системы управления соединений.

Генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что какими бы замечательными качествами ни обладал американский истребитель, он не сможет преодолеть многоуровневую интегрированную систему ПВО России.