Эксперт назвал оптимальный срок удаления соцсетями запрещенного контента

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11 ноября, среда  |  Последнее обновление — 19:26  |  vz.ru
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Газпром указал полякам на их жадность

Газпром впервые потребовал повысить цены на газ в Европе Егор Алеев/ТАСС
В ответ на требование Польши снизить цену на газ Газпром впервые намерен ее увеличить. До сих пор поляки неустанно вели ценовую войну с российской компанией и, как правило, добивались скидок. Однако на этот раз позиция Польши выглядит намного слабее. Какие аргументы есть у Газпрома против необоснованных требований поляков? Подробности...
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Во что обойдется России покупка Одессы

Памятник Екатерине Великой сперва сломали большевики, а теперь требуют снести националисты Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press
Тележурналист Владимир Соловьев выступил с призывом к богатым россиянам – скинуться и выкупить Одессу у Киева. Хотя идея на первый взгляд кажется фантастичной, прецеденты в русской истории уже были: 330 лет назад Москва выкупила город Киев у поляков. Сколько Украина может попросить за жемчужину у моря и нужно ли России платить эти деньги? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Турция пытается разделить с Россией лавры миротворца в Карабахе

Турецких войск на линии разграничения в Карабахе не будет REUTERS/Rodi Said
Сразу после соглашении о прекращении огня в Карабахе Ильхам Алиев заявил о миротворческой миссии в регионе с участием не только России, но и Турции. Но в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении речь шла о вводе в Карабах только российского миротворческого корпуса. При этом Россия и Турция действительно создадут в Азербайджане мониторинговый центр по контролю за прекращением огня. Какой будет роль Турции в новом балансе сил вокруг Карабаха? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Почему Россию не удалось унизить в Закавказье

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
По итогам карабахской войны, совершенно ненужной нам, но на 90% запрограммированной распадом СССР (и лишь на 10% спровоцированной Турцией), Россия укрепила свои позиции в Закавказье – ни Запад в целом, ни Турция никуда нас не выдавили. Подробности...
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Азербайджан шел по опасному пути, но выиграл

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
За какие-то сутки стремительных изменений регион оказался в новой реальности, в которой ему теперь предстоит жить. И главными действующими лицами, и драйверами запущенных процессов оказались Россия и Азербайджан. Подробности...
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По Европе бродит призрак «единого Запада»

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Парадоксально, что при президенте Байдене не Европа может стать более проамериканской, а США превратятся в «более проевропейские». И, учитывая не самую лучшую форму Байдена, у ЕС есть шанс увеличить вес в трансатлантическом тандеме. Подробности...
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Вторая карабахская война: итоги

Как сфальсифицировать выборы в США

Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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Мир в Карабахе обернулся беспорядками в Ереване

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Однако в Ереване многие восприняли условия мира как предательство и устроили массовые протесты, разгромив здания правительства и парламента
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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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    Эксперт назвал оптимальный срок удаления соцсетями запрещенного контента

    11 ноября 2020, 19:05

    Текст: Андрей Самохин

    Несмотря на сложности в наших отношениях, появился шанс на объединение усилий интернет-регуляторов ЕС и России в борьбе с запрещенной информацией в интернете. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Александр Журавлев, комментируя призыв президента Франции Макрона «в течение часа» удалять любой опасный для общества контент из Сети.

    «Надеюсь, в ближайшее время появится и российский закон по борьбе с опасным контентом, и международное соглашение с участием России в этой сфере, – сказал председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев. – А пока не принят полный комплекс мер противодействия информационному беззаконию, как со стороны национальных, так и наднациональных законодательств, у распространителей опасного контента будут оставаться лазейки – не в этой, так другой стране».

    Эксперт считает, что во всем мире началось организованное противодействие произволу транснациональных IT-компаний, тиражирующих деструктивный контент. «До сих пор социальные сети оставались неподвластны для национальных правительств. Но теперь с этой безнаказанностью начинается борьба. Особенно заметна она в Евросоюзе. Другая ситуация в США, откуда, в основном, родом эти компании, – отметил Журавлев. - Сейчас IT-гиганты охраняются там 230-м пунктом Закона о коммуникациях, фактически дающим им иммунитет от преследований. Но генпрокурор США недавно с подачи Трампа инициировал отмену этого пункта. Посмотрим, произойдет ли это, если у них определится новый президент».

    Журавлев напомнил, что во время последней встречи президента России с руководителем Роскомнадзора, последний сообщил о контактах с коллегами-регуляторами из Европы и других регионов мира для совместного противодействия распространению противоправной информации.

    Журавлев пояснил, что во Франции ранее уже был принят закон, в котором был установлен аналогичный тому, о котором сказал Макрон, срок для изъятия запрещенного контента – один час. Но Конституционный суд отклонил документ, отправив его на доработку по техническим причинам. «Вот почему власти там пошли на второй заход с принятием закона. Они понимают жизненную необходимость подобных норм, учитывая скорость распространения в Сети деструктивной информации», – сказал эксперт. Он считает, что последние теракты во Франции ускорили повторную разработку закона.

    К запрещенному контенту, по словам эксперта, во Франции относят призывы к свержению государственного строя, к массовым беспорядкам, терактам, а также детскую порнографию. «Ситуация с деструктивной информацией более чем актуальна не только во Франции, но и во всем Евросоюзе, – подтвердил Журавлев. – Недаром до конца этого года Брюссель, как ожидается, выпустит общую директиву о цифровых сервисах. В числе прочего, она потребует от сетевых платформ самомодерации при соблюдении правил о работе с контентом».

    Собеседник напомнил, что закон, аналогичный французскому, уже принят и начал работать в Турции: там власти уже оштрафовали некоторые IT-компании, не пожелавшие открывать офисы на территории страны и модерировать опасный контент. «Турки в несколько приемов увеличивают денежные штрафы таким компаниям, а если такая мера не действуют, то постепенно замедляют их трафик на своей территории», – рассказал Журавлев.

    «Инструментарий, который заставит IT-гигантов соблюдать национальные законодательства, может различаться. Наш президент сказал, что у России в этой области должны быть свои технологии. И они уже сформированы специалистами: штрафы простые, затем – оборотные; после – запрет «маркет-плэйсам» в размещении и обновлении приложений-нарушителей и уже лишь «на пике» воздействия – замедление трафика», – добавил он.

    Журавлев перечислил три метода контроля за потоком противоправных публикаций, которые предложены экспертами в России. «Во-первых, это уже упомянутая саморегуляция социальных сетей. Так администраторы этих сетей обязаны будут ежеквартально сдавать отчеты в Роскомнадзор о блокировках деструктивного контента. Во-вторых, за удалением такого контента будут следить работники самого регулятора – Роскомнадзора, которых, впрочем, слишком мало и явно не хватит на все. Третий, более эффективный инструмент – это рядовые пользователи, которые обратили внимание на деструктивные посты и пожаловались на них регулятору», – сказал он.

    Эксперт подтвердил, что сроки реагирования IT-компаний на указания регулятора, в частности, об удалении деструктивного контента, сейчас обсуждаются специалистами и законодателями. «Они должны быть включены в готовящийся закон. Без этого не будет достигнут нужный эффект. Всем понятно, что скорость тиражирования информации в Сети велика. Если, допустим, в течение часа не купировать вредный пост, то удалять его порой уже бессмысленно», – констатировал собеседник.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за «решительную борьбу против пропаганды терроризма и порождающих ненависть высказываний в интернете». В частности, потребовал Макрон, необходимо в течение часа удалять любой опасный для общества контент из интернета.

    Макрон заявил о поддержке «намерения Европейской комиссии предложить в начале декабря принять новое законодательство, направленное на борьбу против контента, провоцирующего ненависть». Речь идет о так называемом законопроекте о цифровых услугах. Как предполагает «Коммерсант», такие высокотехнологичные IT-компании как Google, Facebook, Twitter, Microsoft, TikTok и некоторые другие, по всей видимости, не готовы предпринимать какие-либо действия, пока не будут внесены изменения в законодательство по этому поводу.

    Напомним, в России в первом чтении принят законопроект об административных штрафах до 15 млн рублей для владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию, включая детскую порнографию и экстремистские материалы.

    Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина предложила перенимать опыт Евросоюза, который наказывает траснациональные соцсети многомиллионными штрафами за отказ открывать представительство на территории стран, а также за бездействие в модерации нелегального контента.

    Газета ВЗГЛЯД также приводила мнение депутата Госдумы Антона Горелкина, призвавшего ужесточать нормы деятельности западных IT-компаний.


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