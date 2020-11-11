Эксперт назвал оптимальный срок удаления соцсетями запрещенного контента

Несмотря на сложности в наших отношениях, появился шанс на объединение усилий интернет-регуляторов ЕС и России в борьбе с запрещенной информацией в интернете. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Александр Журавлев, комментируя призыв президента Франции Макрона «в течение часа» удалять любой опасный для общества контент из Сети.

«Надеюсь, в ближайшее время появится и российский закон по борьбе с опасным контентом, и международное соглашение с участием России в этой сфере, – сказал председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Журавлев. – А пока не принят полный комплекс мер противодействия информационному беззаконию, как со стороны национальных, так и наднациональных законодательств, у распространителей опасного контента будут оставаться лазейки – не в этой, так другой стране».

Эксперт считает, что во всем мире началось организованное противодействие произволу транснациональных IT-компаний, тиражирующих деструктивный контент. «До сих пор социальные сети оставались неподвластны для национальных правительств. Но теперь с этой безнаказанностью начинается борьба. Особенно заметна она в Евросоюзе. Другая ситуация в США, откуда, в основном, родом эти компании, – отметил Журавлев. - Сейчас IT-гиганты охраняются там 230-м пунктом Закона о коммуникациях, фактически дающим им иммунитет от преследований. Но генпрокурор США недавно с подачи Трампа инициировал отмену этого пункта. Посмотрим, произойдет ли это, если у них определится новый президент».

Журавлев напомнил, что во время последней встречи президента России с руководителем Роскомнадзора, последний сообщил о контактах с коллегами-регуляторами из Европы и других регионов мира для совместного противодействия распространению противоправной информации.

Журавлев пояснил, что во Франции ранее уже был принят закон, в котором был установлен аналогичный тому, о котором сказал Макрон, срок для изъятия запрещенного контента – один час. Но Конституционный суд отклонил документ, отправив его на доработку по техническим причинам. «Вот почему власти там пошли на второй заход с принятием закона. Они понимают жизненную необходимость подобных норм, учитывая скорость распространения в Сети деструктивной информации», – сказал эксперт. Он считает, что последние теракты во Франции ускорили повторную разработку закона.

К запрещенному контенту, по словам эксперта, во Франции относят призывы к свержению государственного строя, к массовым беспорядкам, терактам, а также детскую порнографию. «Ситуация с деструктивной информацией более чем актуальна не только во Франции, но и во всем Евросоюзе, – подтвердил Журавлев. – Недаром до конца этого года Брюссель, как ожидается, выпустит общую директиву о цифровых сервисах. В числе прочего, она потребует от сетевых платформ самомодерации при соблюдении правил о работе с контентом».

Собеседник напомнил, что закон, аналогичный французскому, уже принят и начал работать в Турции: там власти уже оштрафовали некоторые IT-компании, не пожелавшие открывать офисы на территории страны и модерировать опасный контент. «Турки в несколько приемов увеличивают денежные штрафы таким компаниям, а если такая мера не действуют, то постепенно замедляют их трафик на своей территории», – рассказал Журавлев.

«Инструментарий, который заставит IT-гигантов соблюдать национальные законодательства, может различаться. Наш президент сказал, что у России в этой области должны быть свои технологии. И они уже сформированы специалистами: штрафы простые, затем – оборотные; после – запрет «маркет-плэйсам» в размещении и обновлении приложений-нарушителей и уже лишь «на пике» воздействия – замедление трафика», – добавил он.

Журавлев перечислил три метода контроля за потоком противоправных публикаций, которые предложены экспертами в России. «Во-первых, это уже упомянутая саморегуляция социальных сетей. Так администраторы этих сетей обязаны будут ежеквартально сдавать отчеты в Роскомнадзор о блокировках деструктивного контента. Во-вторых, за удалением такого контента будут следить работники самого регулятора – Роскомнадзора, которых, впрочем, слишком мало и явно не хватит на все. Третий, более эффективный инструмент – это рядовые пользователи, которые обратили внимание на деструктивные посты и пожаловались на них регулятору», – сказал он.

Эксперт подтвердил, что сроки реагирования IT-компаний на указания регулятора, в частности, об удалении деструктивного контента, сейчас обсуждаются специалистами и законодателями. «Они должны быть включены в готовящийся закон. Без этого не будет достигнут нужный эффект. Всем понятно, что скорость тиражирования информации в Сети велика. Если, допустим, в течение часа не купировать вредный пост, то удалять его порой уже бессмысленно», – констатировал собеседник.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за «решительную борьбу против пропаганды терроризма и порождающих ненависть высказываний в интернете». В частности, потребовал Макрон, необходимо в течение часа удалять любой опасный для общества контент из интернета.

Макрон заявил о поддержке «намерения Европейской комиссии предложить в начале декабря принять новое законодательство, направленное на борьбу против контента, провоцирующего ненависть». Речь идет о так называемом законопроекте о цифровых услугах. Как предполагает «Коммерсант», такие высокотехнологичные IT-компании как Google, Facebook, Twitter, Microsoft, TikTok и некоторые другие, по всей видимости, не готовы предпринимать какие-либо действия, пока не будут внесены изменения в законодательство по этому поводу.

Напомним, в России в первом чтении принят законопроект об административных штрафах до 15 млн рублей для владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию, включая детскую порнографию и экстремистские материалы.

Ранее директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина предложила перенимать опыт Евросоюза, который наказывает траснациональные соцсети многомиллионными штрафами за отказ открывать представительство на территории стран, а также за бездействие в модерации нелегального контента.

Газета ВЗГЛЯД также приводила мнение депутата Госдумы Антона Горелкина, призвавшего ужесточать нормы деятельности западных IT-компаний.