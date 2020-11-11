Минобороны прокомментировало проблему беженцев русской поговоркой

В Минобороны прокомментировали необходимость возвращения беженцев в Сирию русской поговоркой «Где родился, там и сгодился».

Эту аналогию провел руководитель межведомственного штаба двух стран по возвращению беженцев Михаил Мизинцев, выступая на открытии Международной конференции по возвращению беженцев в Сирию. По его словам, на арабском языке есть близкая по смыслу поговорка «Талант, который у тебя есть, должен расцвести на родине», передает РИА «Новости».

По его словам, различные силы по-прежнему обрабатывают беженцев, желающих вернуться в Сирию, «деструктивной пропагандой» и запугивают страшными рассказами о реалиях их родной страны. Мизинцев также указал на то, что действующая власть в Сирии «подвергается дискредитации», а «процесс гуманитарного содействия Сирии чересчур политизирован». Мало помощи страна получает и в борьбе с коронавирусом.

Международная конференция по беженцам и внутренне перемещенным лицам открылась в среду в Дамаске.