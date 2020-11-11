В России предложили ООН разработать индекс коммуникационного доверия общества

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский на форуме ООН по управлению интернетом (IGF) предложил разработать индекс коммуникационного доверия, на основании которого можно было бы адекватно оценивать готовность общества в разных странах к цифровой трансформации.

Гореславский подчеркнул, что Россия много сил инвестирует в доверие граждан, выстраивает диалог общества и государства с использованием цифровых технологий, приближается к формату, в котором государство выступает в роли цифрового сервиса, которому может доверять каждый, передает ТАСС.

«Но кто может точно предсказать параметры этого будущего в нашем турбулентном мире? Пандемия столкнула нас с явлением опережающей цифровизации, когда технологии были просто вынуждены сделать шаг вперед, готовы ли государства к этому цифровому скачку? А главное - как общество чувствует себя в новой реальности? Дать ответы на эти вопросы и призван международный рейтинг коммуникационного доверия, который мы предложили разработать совместными усилиями», – добавил он.

Отмечается, что Россия уже достигла определенного уровня доверия между государством и обществом по поддержке цифровизации. Так, до 1 декабря по всей России откроются центры управления регионом, призванные выявлять проблемы и запросы граждан к власти, размещаемые в сети. Еще одним примером является всероссийская акция #МыВместе, которая объединила около 120 тысяч волонтеров, которые помогают медикам, сотрудникам социальных учреждений, пожилым и маломобильным людям.

IGF – главный международный форум по вопросам развития интернета и цифровых технологий, а также государственной политики в отношении сети. В 2020 году с учетом эпидемиологической ситуации IGF проходит в онлайн-формате.