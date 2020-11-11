«Ритуал» прокомментировал сообщения о православном кресте на могиле Жванецкого

Новости о том, что на могиле советского и российского сатирика Михаила Жванецкого установили православный крест, не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе «Ритуала».

«Поводом послужила фотография, сделанная на кладбище, где из-за ошибки ракурса кажется, что на месте захоронения сатирика установлен крест. Факт установки креста на могиле Жванецкого не соответствует действительности – крест находится на соседней могиле, где покоится художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек», – пояснили в пресс-службе РИА «Новости».

Установка надмогильного сооружения остается за ответственными за захоронение, пояснили в «Ритуале».

На прошлой неделе о смерти Жванецкого сообщила Алла Пугачева. Сатирику было 86 лет. Адвокат Сергей Жорин предположил, как могут разделить наследство писателя-сатирика Михаила Жванецкого его родственники, включая внебрачных детей.

В Сети также отреагировали на смерть юмориста. В Мосгордуме предложили увековечить память о Жванецком. Представитель Жванецкого Олег Сташкевич заявил, что причиной смерти артиста стали возраст и болезни. Свои соболезнования выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр России Михаил Мишустин, президент Украины Владимир Зеленский.