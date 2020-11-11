В ОНК опровергли заказ Ефремовым гуся в СИЗО

Сообщения о заказе актером Михаилом Ефремовым гуся с яблоками в камеру СИЗО не соответствуют действительности, заявил ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

«Вокруг его пребывания в СИЗО было огромное количество слухов. В частности, что якобы Михаил Ефремов заказал супердорогого гуся из интернет-магазина... и проставился перед сокамерниками. Я все-таки спросил у Михаила Олеговича, заказывал ли он гуся. Оказалось, что нет. Гуся он никогда не заказывал. Это мне подтвердили в администрации следственного изолятора», – заявил Мельников, передает РИА «Новости».

Мельников пояснил, что артист заказывал то же, что и остальные заключенные – сыр и колбасу.

Ранее сообщалось, что Ефремов устроил для сокамерников в СИЗО «Водник» роскошный ужин, заказав гуся с яблоками. В ОНК Москвы отмечали, что заключенные в СИЗО заказывают дополнительное питание в интернет-магазине ФГУП «Калужское» ФСИН, и каждый из них может заказать такое блюдо, если у него хватит средств.

Ефремов был этапирован в Белгородскую область, в СИЗО-5. Шоумен Стас Барецкий заявил, что в колонии в Белгородской области, куда якобы намереваются отправить актера, у артиста могут начать вымогать деньги.

Пресненский суд Москвы в сентябре приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. 29 октября Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на полгода – до 7,5 лет. Сам Ефремов говорил, что хочет отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО. Адвокат артиста рассказывал о планах Ефремова создать и развивать театр во время отбывания наказания.